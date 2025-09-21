Üsküdar'da çatı yangını: Alevler yan binaya sıçradı

Üsküdar'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binanın çatısına da sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 16:54

Paylaş



ABONE OL

Yangın, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak'ta meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.