Kars'ta dağların zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ta son günlerde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte dağların zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 16:33

Kars'ta önceki gün etkili sağanak yağmur ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü kentte dağların zirvesi yağan karla birlikte beyaza büründü.

Dağların zirvesinin beyaza büründüğü kentte hayvanlar ise araziye yayıldı. Bir taraftan soğuk hava bir taraftan dağların zirvesine yağan kar ve diğer taraftan hayvanlarının tarım arazilerine yayılması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta hava sıcaklığının birden düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Evet, eylül ayının ortalarındayız. Dün gece Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı. Tabi hava sıcaklıkları, kardan dolayı düşüş yaşadı. 20 derece olan sıcaklık bugün 9 derece ve hissedilir derece de soğuk var. Bu da yüksek kesimlere yağan kardan dolayı" dedi.

Öte yandan, kar yağışıyla birlikte Kars'ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Kentte gün içerisinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü.