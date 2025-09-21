Uşak’ta zehir satıcılarına geçit yok: 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 704 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar, 13 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

