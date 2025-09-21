Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

21.09.2025

Kaza Bağlar Batı Karakoç Mahallesi çevre yolundaki kavşakta meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.