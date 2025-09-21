Suriye'nin Lazkiye kentinde orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü

Suriye'nin Lazkiye kentinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 23:08

Suriye'nin Lazkiye ilinin kırsalında çıkan orman yangınları, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Lazkiye'nin Nisibin ve Sükeriye köylerinde gün içinde arka arkaya üç yangın çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Lazkiye Sivil Savunma Sorumlusu Abdülbaki Keyyel, AA muhabirine, yangınların birkaç saat içinde kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Keyyel, "Ancak bölgenin genişliği ve patlamamış mayınlar ile mühimmatların bulunması, ekiplerimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri." dedi.

En büyük yangının Sükeriye ve Reyhaniye köyleri yönünde, Türkmen Dağı bölgesinde çıktığını belirten Keyyel, "Bu yangın en karmaşık ve en geniş çaplı olanı. İdlib ve diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri tüm güçleriyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Lazkiye'deki tüm itfaiye personeli de seferber edildi." diye konuştu.

