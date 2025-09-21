Şanlıurfa'da tarımsal sulama suyu caddeleri göle çevirdi

Şanlıurfa'da tarlalardan akan tarımsal sulama suyu, caddeleri göle çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:46

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarlalardan akan tarımsal sulama suyu Aligör Mahallesi'ni bastı. Cadde ve sokakların su altında kaldığı mahallede, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarıyla göle dönen cadde ve sokaklarda geçmek zorunda kalırken vatandaşlar ise parçalarını sıyırarak yolları kullandı. Cadde üzerindeki esnaf, yaşanan olumsuzluktan etkilendi. Okula yakın bir yerde bakkal dükkanı işleten Halil Polat, caddede biriken su nedeniyle öğrencilerin bakkal dükkanına gelemediğini, bu nedenle de işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.

Mahalleyi basan suyun tarlalardan arda kalan su olduğunu söyleyen Halil Polat, "Ben Aligör'de esnafım. Sabahtan beri siftah yapmamışım. Ne millet gelebiliyor ne de kimse buradan geçebiliyor. Her tarafımız su. Bu tarlaların fazla suyu" diye konuştu.