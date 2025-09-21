Karaman’da üniversiteli öğrencilerin yurtlara yerleşmeleri devam ediyor

Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini (KMÜ) kazanan öğrencilerin devlet yurtlarına yerleşmeleri devam ediyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini kazanmalarının ardından aileleri ile birlikte Karaman'a gelen öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleşmeleri devam ediyor. İlk kes üniversiteli olan öğrenciler aileleri ile birlikte geldikleri yurtların önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı kurumlar ise Nefise Sultan ve Hatuniye Kız Öğrenci Yurtlarının önünde kurdukları stantlarda öğrencilere şehir hakkında bilgilendirme yaparak çeşitli ikramlarda bulundu. Evlatlarına destek olmak isteyen aileler de yurtların bahçesinde ve girişlerinde bekledi. Üniversite hayatına adım atan öğrenciler heyecanlı olduklarını söylerken, aileleri ise hüzün ve sevinci aynı anda yaşadıklarını ifade ettiler.

Öte yandan, öğrencilerin yurtlara yerleşmeleri nedeniyle yurtların bulunduğu İbrahim Öktem Caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.