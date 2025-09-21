Rize'de heyelan nedeniyle mahsur kalan hastaları AFAD’ın operasyonuyla kurtarıldı
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kalan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Rize'de üç gündür etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkiinden yaklaşık 5 kilometre ileride rahatsızlanan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.
Hastalar vincin sepetine konularak aşağıya indirildikten sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.