Rize'de heyelan nedeniyle mahsur kalan hastaları AFAD’ın operasyonuyla kurtarıldı

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kalan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Rize'de üç gündür etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkiinden yaklaşık 5 kilometre ileride rahatsızlanan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Hastalar vincin sepetine konularak aşağıya indirildikten sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

