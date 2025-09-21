Manisa'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde ceviz toplarken elindeki demir sopanın elektrik teline değmesi sonucu akıma kapılan kişi ağır yaralandı.
Yılmaz Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.K, ağaçtan merdivenle ceviz topladığı sırada elindeki demir sopa yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan H.K, merdivenden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.