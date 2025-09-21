Evden ayrılan yaşlı adam kayalık bölgede ölü bulundu

Siirt'in Gökçebağ beldesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 65 yaşındaki adam kayalık bölgede ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 05:50

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan B.G.'nin ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda, adamın dağlık bir alanda hayatını kaybetmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, ölümün kesin nedeninin yapılacak otopsi sonucu netleşeceği belirtildi.

