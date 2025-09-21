Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı o anlar kamerada

Erzurum'da bir oyun salonunda, okey oynayan gençlerin yaşadığı olay izleyenleri şoke etti. Elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla gelen adamın gençleri tehdit etmesi ve sonrası yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:33

Kameralara yansıyan görüntülerde; oyun salonuna giren adamın okey oynayan ve içlerinde kadınların da olduğu gençlere doğru yürüdüğü görüldü. Önce tehditler savuran ve saldıran adamın daha sonra belindeki sallama bıçağını çıkararak masadakilere doğru savurması bir anda hareketliliğe neden oldu. Okey masasındaki kızların saldırgana engel olmak için adeta gövdelerini siper etmesi ise gözlerden kaçmadı. Bir süre devam eden arbedenin ardından bıçakla gelen adamın arkadaşıyla salonu terk ettiği ve gençlerin korku içinde olduğu görüldü.