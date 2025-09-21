Yaşam

Elazığ'da taksiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya Caddesi Hazar Dağlı Akıllı Kavşağı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.