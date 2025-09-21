Çekya'da Türk Yıldızlar rüzgarı! "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandılar

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çekya'da gösteri uçuşu yaptı. "NATO Days" organizasyonuyla düzenlenen etkinlitke Türk Yıldızlar, "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.

Türk Yıldızları'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda En İyi Gösteri Uçuşu ödülünü ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

