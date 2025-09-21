Avusor Yaylası'nda mahsur kalan 500 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrasında yaylada mahsur kalan 500 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 11:54

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yayla yaşamını olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız süren kar yağışı, bölgede 20 santimetreyi bulan kar kalınlığına ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle merada otlayan yaklaşık 500 küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Küçükbaş hayvanların sahibi İsmail Yılmaz, sabah saatlerinde kar yağışının artmasıyla birlikte hayvanlarının yaylada mahsur kaldığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Yılmaz'ın çağrısına bölge halkından Muhammet Kesici karşılık verdi.

Kar yağışı altında yaylaya çıkan Kesici, hayvanların bulunduğu alanı tespit ederek onları güvenli bir bölgeye yönlendirdi. Hayvanlar meradan çıkarılarak korunaklı alana alındı. Ayrıca hayvanların soğuktan etkilenmemesi için yem desteği de sağlandı.

Yardım çalışmalarının ardından açıklama yapan Muhammet Kesici, "İsmail kardeşimizin yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 500 küçükbaş hayvanlarını güvenli alana alarak kurtardık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Kar yağışı bölgede hayatı zorlaştırsa da dayanışma ile bu sıkıntıları aşıyoruz" ifadelerini kullandı.