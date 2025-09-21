Yaşam

Ağrı'da jandarmadan huzur uygulaması! 3 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, farklı suçlardan aranan 3 şahıs, 1 organizatör ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamalara 47 tim ve 189 personel katılırken, 4 bin 339 şahıs ile 672 araç sorgulandı. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 3 kişi, düzensiz göçmen organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

