Dörtyol’da kumar oynayan 13 şahsa 120 bin 211 TL para cezası uygulandı

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içilerek alkol tüketildiği, 1 masada bulunan 11 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 590 iskambil kağıdı ile 8 bin 400 TL para ele geçirildi. Öte yandan Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde ise, 1 masada bulunan 2 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 52 adet iskambil kağıdı ile 8 bin 700 TL para ele geçirildi.