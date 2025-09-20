Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış! Sel ve su baskınları yaşandı

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Rize'de gece saatlerinde başlayan yağışlar su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 05:53

Doğu Karadeniz bölgesinde 2 gündür etkili olan yağışlar Rize'de bu gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanları neden oldu.

Özellikle Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.



Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.



Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye'ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

