Bursa'da feci kaza! Hafif ticari araç otomobile çarptı: Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarptı. Feci kazada 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 16:35

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet Ç. (51) yönetimindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç, Akhmad K.'nin (60) kullandığı 16 BTR 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde bulunan Shatarat K. (60) ile Eldar M.(31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

