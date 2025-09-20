Giresun'da tefecilik operasyonu! 5 şüpheliye tutuklama kararı
Giresun'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı hakkında karar verildi. Bu kapsamda mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü için adli kontrol kararı uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Espiye ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 5'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü için adli kontrol kararı uygulandı.