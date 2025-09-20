Bağcılar'da yol verme tartışması

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan yol verme tartışmasında kornaya basan sürücüye sinirlenen kişi, aracından inerek elindeki plastik cisimle saldırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kornaya basan sürücüye sinirlenen diğer sürücü, aracından inerek elindeki uzun plastik cisimle otomobile vurdu. Eşinin çığlıklarına rağmen cep telefonunu çıkaran sürücü ise o anları kayda alırken, "Eşimin yanında bir şey çıkarıyor. Abi iki kere kornaya bastım. Ben senin hastan olduğunu nerden bileyim" dedi. Araya girenler ise hastası olduğu iddia edilen sürücünün haklı olduğunu savundu. Cadde üzerinde bulunan karakoldaki polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polislerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.