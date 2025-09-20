Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı
Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızını alamayarak bir mobilya mağazasına daldı. Olayda sürücü yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
T.D. idaresindeki 01 AHF 667 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi. Olayda bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı T.D, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.