Yangın çıkan oto tamirhanesi ile içindeki 2 araç kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yangın çıkan oto tamirhanesi ile tamire getirilen 2 araçta hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 16:36

Çayırova ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 5217'nci Sokak'ın kesişimindeki oto tamirhanesinde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yükselirken, iş yerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve tamire gelen müşterilere ait 2 araçta da hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.