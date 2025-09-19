Van'da bir şüpheli okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüpheli, okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı.
Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazıldığı sınıfa giren bıçaklı kişi, sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş'yi karnından bıçakladı.
Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ'yi de elinden yaralayan kişi, öğretmenler tarafından yakalandı.
İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.
Yaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.