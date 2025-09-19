Açtığı kapıya belediye otobüsü çarptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün açtığı otomobilin kapısına belediye otobüsü çarparken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
ABONE OL
Kaza, İsmet Çatak Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 SF 747 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolsüz şekilde kapısını açtı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsü, açılan kapıya çarptı. Kaza sırasında şans eseri yaralanan olmazken, araç ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından cadde kısa süreliğine tek taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.