Uşak Üniversitesi öğrencilerine bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından oryantasyon eğitimleri kapsamında öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu bilgilendirmesi yapıldı.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:21

Paylaş



ABONE OL

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli Sosyal Çalışmacı Dr. Meryem Gül, Psikolog Merve Uçak ile Psikolog Sevgican Dağlı, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru M. Nuri Kurt, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, bağımlılıkla mücadelenin öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için büyük önem taşıdığını belirterek, üniversitenin gelişim süreci hakkında bilgi verdi.



Etkinlikte, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru M. Nuri Kurt, bağımlılığın yalnızca uyuşturucu değil; sigara, alkol ve dijital alışkanlıklarla da başladığını vurguladı. Bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilerine değinen Kurt, özellikle uyuşturucu maddelerin merkezi sinir sistemi üzerindeki yıkıcı sonuçlarını örneklerle anlattı. Bağımlılığın erken belirtileri arasında göz bebeklerinde değişim, davranış bozuklukları, kişisel bakımda azalma ve mide-bağırsak problemlerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin 0.1 gramının bile suç sayıldığını hatırlatarak, bulundurmanın 4-7 yıl, ticaretinin ise 10-30 yıl arasında hapis cezası gerektirdiğini belirtti. Öğrencilere, "En büyük korunma yolu, arkadaş çevresine dikkat etmek ve gerekirse destek alarak 'hayır' diyebilmektir" sözleriyle uyarıda bulundu.



Sosyal Çalışmacı Dr. Meryem Gül, üniversitede yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarına değinerek, öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabileceklerini ifade etti. Program, soru cevap bölümü ile sona erdi. Günün anısına Polis Memuru M. Nuri Kurt'a üniversite adına teşekkür plaketi takdim edildi.