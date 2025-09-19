Bayırköy'de altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Bilecik'in Bayırköy Beldesi İnişdibi mevkiinde, parselasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan altyapı çalışmaları titizlikle devam ediyor.
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Beldede sürdürülen altyapı projelerimiz, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Altyapı çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak, bölgemizi modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için gayretle çalışıyoruz" dedi.