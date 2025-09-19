Ters yöne giren araç çimento tankeriyle çarpıştı! 1 ölü 1’i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.09.2025 03:05

FOTOĞRAF: DHA

Çarpışma sonrasında otomobil ilerleyerek şarampole girdi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 18 yaşındaki Abdülhamit Tabak, olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Müslüm P., ile Furkan K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Müslüm P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Abdülhamit Tabak'ın ise cenazesi olay yerine gelen polis bölge trafik ekipleri ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.