Silivri'de bıçaklı kavga; 2 kişi yaralandı

Silivri'de bir kafe sahibiyle başka bir kafe çalışanı arasında çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 16:34

Olay, saat 00.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Silivri sahili Mustafa Oğuzhan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kafesi olan Yusuf Z.K. ile başka bir kafenin çalışanı arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya çalışanın babası ve bir kişi daha dahil oldu. Yusuf Z.K., tartışmanın büyümesiyle kafe çalışanıyla babasını bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yusuf Z.K. ile 4 kişi daha gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralıların da hastanedeki tedavilerinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.