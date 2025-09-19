Mimar kadın ralli pilotu pistlerin tozunu attırıyor
Sakarya'da Karasu Belediyesinde mimar olarak çalışan Betül Gözde İlter, Türkiye'deki ralli organizasyonlarında elde ettiği başarıların ardından Avrupa'da madalya kovalamak istiyor.
Mimarlık mesleğini sürdürürken şampiyonalara da katılan Betül Gözde İlter, elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.
Son olarak bu ay Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Tırmanma Yarışı'nda Karasu Belediyesinin desteğiyle mücadele eden İlter'in heyecanına Belediye Başkanı İshak Sarı da ortak oldu. İlter, yarışta kategori 3 mahalli kadın klasmanında birinci oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası'nın bir ayağı olan Eskişehir Rallisi'nde de direksiyon başına geçen İlter, farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde etti.