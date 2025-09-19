Malatya'da kapalı olan hayvan pazarı yeniden açıldı
Malatya'da şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aşılama çalışmalarımız ve alınan tedbirlerle hayvan pazarımız bugünden itibaren yeniden açılmıştır. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Üreticilerimizin emeğini ve ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir." denildi.