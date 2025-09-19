Yaşam

Malatya'da kapalı olan hayvan pazarı yeniden açıldı

Malatya'da şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Malatya'da kapalı olan hayvan pazarı yeniden açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde 81 ilde hayvan satış yerleri tedbir amaçlı kapatılmıştı. Malatya'da yapılan aşılama çalışmaları ve alınan önlemler sonucu aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkarıldı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aşılama çalışmalarımız ve alınan tedbirlerle hayvan pazarımız bugünden itibaren yeniden açılmıştır. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Üreticilerimizin emeğini ve ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir." denildi.