Mardin'de 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Büyükayrık Mahallesi mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, araçlardaki Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12), Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.