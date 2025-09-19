Kilis'te atölyede çıkan yangın itfaiye söndürdü

Yaşam

Kilis'te, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın öğleden sonra kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Bir tekstil atölyesinde dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.