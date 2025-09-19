Yaşam

Can Holding soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı

Can Holding'e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Kararın ardından soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu devraldı.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

