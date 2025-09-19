Bursa'da motorcuların tehlikeli yolculuğu kamerada! Tek teker üzerinde gittiler

Bursa'da motosikletli 3 sürücü, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu. Tek teker üzerinde trafikte ilerleyen motorcuların tehlikeli yolculuğu bir başka araçtaki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 20:32

Paylaş



ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli 3 sürücü, trafikte araçlarının önlerini kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa - Ankara karayolunda seyir halinde olan 3 motosikletli genç, araçlarının önünü kaldırarak ilerledi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüler, metrelerce yol kat etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN