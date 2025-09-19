DEAŞ'a finansman sağlayan 6 şüpheli tutuklandı

DEAŞ'a bir dernek aracılığı ile finansman sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 20:24

Paylaş



ABONE OL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a bir dernek aracılığıyla finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer ile Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiye'deki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.



SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, Interpol-Europol Daire Başkanlığından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere göre, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli kişi ile Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiye'deki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları soruşturma kapsamında belirlenmişti.



Şüphelilerin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda alıkonulan terör örgütü DEAŞ üyesi kadınlara maddi yardım için sözde "infak" adı altında para topladığı, dernek kurucusu şüpheli Merve Nur Okçuoğlu'nun hesabını vererek kendisine gönderilen paraları topladığı tespit edilmişti.



MASAK'tan alınan şüphelilerin bankacılık işlemlerine ait verilerde, terör örgütü DEAŞ kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan kişilerle aralarında para transferi olduğu belirlenmişti.



Polisin İstanbul ve Mersin'de yaptığı eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüpheli ise daha sonra yakalanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN