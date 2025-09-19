Bursa İtfaiyesi'nden 2 bin 336 olaya müdahale

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, Ağustos ayında bin 221'i yangın, bin 73'ü kurtarma olmak üzere toplam 2 bin 336 olaya müdahale ederek vatandaşların zor zamanlarında yanlarında oldu.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 11:00

Paylaş



ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiği itfaiye teşkilatı, vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da 31 istasyonda 790 personel, 148 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ağustos ayında da birçok olaya müdahale etti.



Ekipler, Ağustos ayında bin 220 yangına müdahale ederken; yapısal alanlarda 236, yapısal olmayan alanlarda ise 984 yangın yaşandı. Yapısal alanlardaki yangınların 99'u konut, 33'ü özel yapı, 25'i ticarethane, diğerleri ise ibadathane, eğitim tesisi, sağlık merkezi gibi çeşitli mekanlarda meydana geldi. Yapısal olmayan yangınların ise 730'u arazi, otluk ve çöplük alanda, 79'u taşıtlarda, 30'u orman-fidanlık alanda, 29'u zirai alanda, diğerleri ise çeşitli bölgelerde yaşandı.



Ağustos ayında ekipler, bin 73 arama kurtarma ve önleyici çalışmasına katılırken; bunların 709 hayvan kurtarma, 246 insan kurtarma, 79 trafik kazası ve diğer işlemlerden oluştu. Ekipler, 38 diğer itfaiye hizmetleri ve 5 dış görevle birlikte Ağustos ayı boyunca toplam 2 bin 336 olaya müdahale etti. Ayrıca 2 bin 512 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 277 itfaiye raporu hazırlandı ve 18 denetim gerçekleştirildi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, itfaiye teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını, vatandaşları bilinçlendirmek için eğitimler verildiğini söyledi. Yeni ekip, ekipman ve araçlarla itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, toplumun muhtemel afetlere karşı tedbirli ve duyarlı olmasını istedi. Başkan Bozbey, itfaiye teşkilatının her türlü olumsuzluk karşısında Bursalıların yanında olduğunu hatırlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN