Amasya'da drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:59

Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi Hicran Sokak'ta bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen aracın sürücüsünün E.C. olduğu belirlendi. E.C.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.