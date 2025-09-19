Aydın Nazilli'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 7 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adrese ekipler, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik operasyon gereçleştirdi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 21:41

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli genelinde yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda çok sayıda adres ve şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., H.G., E.B., S.K., E.A. ve E.Ş. isimli 6 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

