Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındığı bildirildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar müdahale etti.
Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.