Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık stadyum gün yüzüne çıkarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanan Syedra Antik Kenti'nde devam eden kazılarda yaklaşık 1800 yıllık stadyum gün yüzüne çıkarıldı.
Antik kent, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekarelik taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike"nin heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri ve su sarnıçlarıyla öne çıkıyor.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Bu yılki kazılarda, kentin önemli yapılarının güneyinde yer alan stadyuma ulaştıklarını belirten Ergürer, "Kazı öncesinde stadyuma ait oturma sıralarını biliyorduk. Ancak yerini tespit edememiştik. Çünkü burası yüksek bir bölge, oldukça eğimli bir arazi. 340 metre yükseklikteyiz. Stadyum gibi bir yapıyı nereye yerleştirdiler diye düşünürken, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde stadyumu tespit ettik." dedi.