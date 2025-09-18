Samsun'da ani sağanak Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Samsun'da etkili olan ani sağanak, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağa sola kaçışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bugün Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı kıyılarında yarın öğlen saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (yer yer 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca MGM'nin 'Türkiye için uyarı durumu' haritasında yağış anlamında öğle saatlerine kadar tehlikesiz olarak görülen Samsun bugün ve yarın için 'sarı kod' yani 'az tehlikeli' kategorisine alındı.