Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kuryenin ifadesi ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 18.09.2025 13:43

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye

'KAPIYI AYAĞIYLA TUTUYOR'

Erkek arkadaş Y.G., "Kurye önce nakit paranın üstü olmadığını söylüyor, kart vermesini söylüyor. Kart verdikten sonra da pos cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada da kız arkadaşım kart almaya gittiğinde, içeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor. Kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağa sola bakıyor. Ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın ne olduğunu gördük. Ve şikayetçi olduk. Kız arkadaşım durumu fark edince bağırıyor. O da korkuyor kaçıyor. İfademizi verdik, şikayetçiyiz" dedi.