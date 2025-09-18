Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kuryenin ifadesi ortaya çıktı!
Ankara’nın Çankaya ilçesinde, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki kurye E.C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kuryenin ifadesi de ortaya çıktı.
Şüpheli olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. M.Ç. adlı kadın, Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi.
Kurye E.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç., eliyle kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
'KAPIYI AYAĞIYLA TUTUYOR'
Erkek arkadaş Y.G., "Kurye önce nakit paranın üstü olmadığını söylüyor, kart vermesini söylüyor. Kart verdikten sonra da pos cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada da kız arkadaşım kart almaya gittiğinde, içeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor. Kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağa sola bakıyor. Ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın ne olduğunu gördük. Ve şikayetçi olduk. Kız arkadaşım durumu fark edince bağırıyor. O da korkuyor kaçıyor. İfademizi verdik, şikayetçiyiz" dedi.