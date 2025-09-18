Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama: İdari soruşturma başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.