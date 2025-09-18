Yaşam

Denizli'de yangın faciası! Çocuklarını kurtarmaya çalışan anne yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Korku dolu o anlarda 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Denizli'de yangın faciası! Çocuklarını kurtarmaya çalışan anne yaralandı

Deliktaş Mahallesi 2332 Sokak'ta Kasım A'ya ait 4 katlı apartmanın son katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı kadın ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

