Denizli'de yangın faciası! Çocuklarını kurtarmaya çalışan anne yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Korku dolu o anlarda 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Deliktaş Mahallesi 2332 Sokak'ta Kasım A'ya ait 4 katlı apartmanın son katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralı kadın ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.