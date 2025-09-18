Yaşam

Antalya'da kayıp kişinin cesedi yol kenarında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Manavgat'ın Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sera işçileri durumu jandarmaya bildirdi.

ANTALYA'DA ARANAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki Kadir Kaplan olduğu belirlendi.

Evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri Kaplan'dan haber alınamadığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

