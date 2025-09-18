Yaşam

1.Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) duyurusuna göre, haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
1.Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN