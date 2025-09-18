1.Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) duyurusuna göre, haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun
20 Eylül Cumartesi:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker
21 Eylül Pazar:
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır