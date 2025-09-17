Tamir ettiği motosikletin test sürüşünde yaralandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde, tamir ettiği motosikletle test sürüşüne çıkan Hüseyin P. (44), aracın devrilmesi sonucu düşüp yaralandı. Vücudunda kırıklar olan Hüseyin P., hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, Saraç İlyas Mahallesi'ndeki İpsala Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hüseyin P., tamir ettiği motosikleti test sürüşüne çıkardı. Hüseyin P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak devrildi. Motosikletten düşüp yaralanan Hüseyin P., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar tespit edilen Hüseyin P., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.