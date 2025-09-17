Samsun'da kiracının burnunu kıran iş yeri sahibi tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde iş yeri sahibi N.Ç. (47), tartıştığı kiracısı Ş.Y.’nin (31) burnunu kırdı. Polis tarafından gözaltına alınan N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 17:00

Samsun'da kiracısının burnunu kıran iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kiraya veren N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., darbettiği kiracısı Ş.Y.'nin burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Ş.Y. tedavi altına alınırken, Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



