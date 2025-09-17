Öğretmene tokat atan veli gözaltında! Diyarbakır'daki o anlar kamerada

Diyarbakır’da Hürriyet İlkokulu’nda nöbetçi öğretmen R.S., kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluşunca ailesine durumu anlattı. Okula gelen veli, tartıştığı öğretmene tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken veli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ ÇOCUK KAVGA EDİNCE AYIRDI

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.

VELİ ÖĞRETMENE TOKAT ATTI

Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.

