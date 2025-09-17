Mardin’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 05:56

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde boş bir arazinin yanında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

